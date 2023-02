Die neuen Eigentümer des Legler-Areals lassen sich Zeit

Seit zwei Jahrzehnten wird in der markanten Legler-Fabrik in Diesbach kein Garn mehr gesponnen und kein Stoff gewoben. Vor drei Jahren stand dann eine neue Nutzung des Areals kurz vor der Umsetzung. Ein Seminarhotel für «digitale Nomaden» erhielt von der Gemeinde die Baubewilligung, scheiterte aber offenbar am fehlenden Geld. Die Besitzerin des Areals war damals die Basler Immobilienfirma Hiag, welche die Liegenschaft 2012 gekauft hatte.