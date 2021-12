In Obersaxen Mundaun sind die Skiferien am günstigsten

Die Wintersaison steht vor der Türe, der Berg ruft. Und am günstigsten ruft er gemäss Ski-Preisindex von Holidu in Obersaxen Mundaun. Das Skigebiet in der Surselva führt die Liste der günstigsten Schweizer Skigebiete an. Knapp 92 Franken zahlt man dort gemäss Rating durchschnittlich für einen Tag auf der Piste und eine Nacht in einem Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung.