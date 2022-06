In Müstair wird eine neue Gesundheitsoase geschaffen

Alles fing damit an, dass der Wellnessbereich des Hotels «Helvetia» in Müstair hätte saniert und erweitert werden müssen. Das Hallenbad war 1980 gebaut und im Frühling 2009 renoviert worden. «In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass der Spabereich bei den Gästen immer beliebter wurde, und da wir noch Land unterhalb des Hotels besitzen, haben wir beschlossen, etwas Neues zu bauen», erzählt Anita Grond. Sie führt den Familienbetrieb gemeinsam mit ihrem Mann Pierre-René Grond und dessen Bruder Olivier Grond in vierter Generation. Das Hotel verfügt über 26 Zimmer.