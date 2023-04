Rund 2600 Gäste an der Partizipationsversammlung der GKB

Neues Mitglied in der Geschäftsleitung

Zudem wurde an der Versammlung ein neues Geschäftsleitungsmitglied begrüsst: Pascal Pernet ist seit 1. April verantwortlich für den Vertrieb mit rund 500 Beraterinnen und Beratern in Chur und den Regionen. «Ich freue mich darauf, einen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Bank leisten zu können», wird Pernet in der Mitteilung zitiert. Er ist Nachfolger von Thomas Roth, der Ende Mai in Pension geht. (red)