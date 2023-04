Zwei neue Steinschlagschutzprojekte auf der RhB-Linie

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, dient das Projekt vor allem dem Schutz der Bahnlinie von St. Moritz nach Tirano und beinhaltet einen Steinschlagschutzdamm und eine neue Gleisanlage auf dem Damm mit den dazugehörenden bahntechnischen Einrichtungen.

Das Projekt werde in vier Bauetappen ausgeführt. Als Projektabschluss ist das Jahr 2026 vorgesehen. Der Kanton Graubünden beteiligt sich mit einem Beitrag in der Höhe von rund 8,43 Millionen Franken an den anrechenbaren Gesamtkosten von 10,7 Millionen Franken.