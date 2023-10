Cedes verkauft Hauptsitz in Landquart – und mietet sich wieder ein

Die Medienmitteilung der Quantus AG, einem Investment Manager mit Sitz in Zürich, der in Immobilien und Immobilienprojekte investiert, lässt aufhorchen. «Quantus erwirbt den Hauptsitz der Cedes in Landquart», lautet die Überschrift. Markenzeichen des Bündner Sensorenherstellers, der weltweit rund 400 Mitarbeitende beschäftigt, ist der 65-Meter-Turm, der hoch über Landquart aufragt. Er wurde vor 18 Jahren gebaut, um Liftsensoren zu testen.