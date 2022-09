Immer weniger Arbeitslose im Kanton Graubünden

Im August 2022 wurden 1350 Stellensuchende registriert, heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter. Gegenüber dem Vormonat mit 1387 Stellensuchenden sei diese Zahl ebenfalls so gut wie unverändert geblieben. «Die tiefe Arbeitslosigkeit ist einerseits wirtschaftlich und andererseits saisonal bedingt», so der Kanton Graubünden.