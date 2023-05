Spitzenmanagerin Luisa Delgado: «Es gibt Länder, in denen man es als Frau einfacher hat als in der Schweiz»

Zum Thema «Frauen in Führungspositionen» meint Delgado: «Es gibt Länder, in denen man es als Frau in der Geschäftswelt einfacher hat als in der Schweiz.» Die skandinavischen Länder beispielsweise seien hier ganz klar einen Schritt weiter, sagt Delgado, die fünf Jahre in Stockholm gelebt hat. Als sie nach vielen Jahren im Ausland in die Schweiz zurückkehrte, war sie überrascht, dass in der Schweiz in vielen Bereichen – etwa bei der Kinderbetreuung – noch viel Nachholbedarf bestehe. Dabei könnte gerade im Kampf gegen den Fachkräftemangel das Potenzial vieler Frauen besser genutzt werden. Viele Frauen würden gerne stärker in der Wirtschaft partizipieren, wenn nur die Rahmenbedingungen stimmen würden, ist Delgado überzeugt. Es brauche für Verbesserungen einen politischen Willen, aber auch den Willen der Unternehmen.