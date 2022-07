«Ich glaube, wir können uns unser System weiterhin leisten»

Risotto und ein ganzer Fisch – gespickt mit Zwiebeln, Zitronen und Tomaten. Das steht heute auf dem Menüplan in der neuen Spitalkantine des Kantonsspitals Graubünden in Chur. Wir treffen Hugo Keune vor dem Mittagessen zum Gespräch. «Wenn das Gespräch länger dauern sollte, esse ich halt einfach ein Sandwich», sagt er. Der Kantonsspital-CEO ist ein gefragter Mann und hat einen durchgetakteten Tagesplan. Seit knapp einem Jahr hat er die Zügel des Spitalbetriebs in der Hand.