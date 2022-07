IBC bereitet sich auf Gasknappheit vor

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine tobt weiter – und er hat grosse Auswirkungen auf die gesamte Welt. Mit Sanktionen versucht der Westen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu bändigen. Dieser sagt «wie du mir, so ich dir» und reduziert die Menge an Gas, die westwärts fliesst. In Deutschland wird derzeit gar befürchtet, dass Putin den Gashahn bald komplett zudrehen könnte. Das hätte auch Auswirkungen auf die Schweiz, wie Martin Derungs, Geschäftsführer der IBC Energie Wasser Chur, erklärt.