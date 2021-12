Hopferteli, Prost!

Mario Hosang braut sein Bier in der Waschküche. Der Platz im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Netstal ist beschränkt, dennoch entstehen dort elf verschiedene Biersorten. «In einer früheren Wohnung habe ich das Bier sogar in der Küche oder im Badezimmer gebraut», erzählt er und lacht.