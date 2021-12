Holzbranche soll Scheitern der Grosssägerei endlich überwinden

Seit über 500 Jahren gibt es auf dem Plaz da la Rezgia in Tinizong eine Sägerei; die jüngste Anlage war bis vor einem Jahr in Besitz der Gemeinde Surses. Jetzt soll auf genau diesem geschichtsträchtigen Areal «eine neue Ära bezüglich Holznutzung in Graubünden» ihren Anfang nehmen, wie die Initianten um den Savogniner Unternehmer Enrico Uffer es formulieren. Und zwar mit dem Bau des topmodernen, digitalisierten Holzverarbeitungszentrums Resurses.