Hochwanger Wintersaison ist gerettet

Nun gibt es aber wieder Licht am Ende des Tunnels. Stand Donnerstag, 9. Juni, sind im Crowdfunding auf der Internetseite lokalhelden.ch nämlich 392'355 Franken zusammengekommen. «Dass das Geld so problemlos zusammenkam, ist grossartig. Die Leute hier wollen diese Bahn, das merkt man», so Bucher gegenüber FM1 Today. Dank dem Geld könne man nun die Revision der Bahnanlagen finanzieren und so den Winterbetrieb sichern. Doch der Verwaltungsratspräsident betont auch: «Wir dürfen auf keinen Fall überheblich werden. Jetzt müssen wir an einer Strategie arbeiten, damit die Sportbahnen auf eigenen Beinen stehen können.»