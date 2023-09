68 Gigawattstunden Strom von den Hängen am Piz Cartas

Ein Solarkraftwerk am Savogniner Berg – schon 1989 war das ein Thema, damals initiiert von den Bergbahnen unter der Ägide von Leo Jeker und der Alpkorporation Nandro in Kooperation mit dem Stadtzürcher Elektrizitätswerk EWZ. Was damals unter anderem wegen des Widerstands aus Umweltkreisen scheiterte, könnte jetzt in modernisierter Form doch noch Realität werden.