Bündner HMQ Gruppe ebnet Weg für künftiges Wachstum

Die Thusner HMQ Gruppe mit ihren insgesamt über 150 Mitarbeitenden im In- und Ausland zählt zu den führenden Ingenieur- und Planungsunternehmen in der Schweiz. Ihren Anfang nahm die Firmengeschichte vor bald 50 Jahren als Ingenieurbüro Hasler in Thusis, daraus wurde 1992 die Hasler und Müggler AG, fünf Jahre später dann die Hasler Müggler Quinter AG.