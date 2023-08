Repower produziert weniger Strom wegen Wetter

Der Bündner Energiekonzern Repower hat im ersten Halbjahr 2023 einen Gruppengewinn von 176 Millionen Franken erwirtschaftet, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA in einer Mitteilung schreibt. Jedoch sei die Stromproduktion im Bereich der erneuerbaren Energien zurückgegangen.

Das Wetter habe einen Einfluss auf die Stromproduktion gespielt. Aber auch die Erneuerungen mit Wasserkraft, Solar- und Windanlangen zu hätten zu vorübergehenden Produktionseinbussen geführt. Dennoch setze laut Halbjahresbericht der Energiekonzern weiterhin auf den Ausbau von erneuerbaren Energien. In Laax möchte das Unternehmen ein hochalpines Solarkraftwerk bauen. In Italien seien Genehmigungen für Grossanlagen des Bündner Unternehmens noch ausstehend.

Internationaler Handel beeinflusst das Unternehmen

Repower investierte laut Mitteilung in der ersten Jahreshälfte 54 Millionen Franken in erneuerbare Energien und in das bestehende Stromnetz. Die grössten Einnahmen resultierten aus dem internationalen Energiehandel. Das operative Ergebnis des Energiekonzerns liegt nach der ersten Jahreshälfte bei 220 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 50 Millionen Franken gewesen.

Das Jahresergebnis könne im zweiten Halbjahr aber noch erheblich von negativen Effekten, wie beispielsweise dem Ausbleiben von Niederschlägen oder erneuten Marktverwerfungen beeinflusst werden. Der Energiemarkt bleibe im Moment anspruchsvoll. (red)