Die Bündnerinnen und Bündner haben mehr in ihren Lohntüten

Knapp 60 Prozent der Bündner Betriebe haben die Gehälter erhöht, um auf dem ausgetrockneten Arbeitsmarkt noch Mitarbeitende zu finden. Das geht aus einer Umfrage der Dachorganisationen Wirtschaft Graubünden hervor. 56 Prozent der befragten Betriebe geben in dieser an, der Mangel an Personal sei für sie eine «grosse» oder sogar «sehr grosse» Herausforderung. Nur 16 Prozent haben «geringe» Schwierigkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.