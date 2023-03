Surlej soll wieder Lebensmittelpunkt für Einheimische werden

Surlej befindet sich etwa zwei Kilometer vom Ortskern von Silvaplana entfernt. Rund 170 Personen leben in dieser Siedlung am Fusse des Piz Corvatsch. Als Anfang der Sechzigerjahre die Corvatschbahn gebaut wurde, begann der Bauboom mit Zweitwohnsitzen. «Lange war Surlej so etwas wie ein Retortenort, das soll sich ändern», sagt Gemeindepräsident Daniel Bosshard. Vor wenigen Tagen ist die Bevölkerung über das Projekt «Foppas Ost» informiert worden und das Interesse daran scheint gross zu sein. Rund 170 Personen sind zum Informationsanlass gekommen.