Neue Stadthalle: Churer Stimmvolk stimmt im März über jährlichen Betriebsbeitrag ab

Bei einem Ja der Churer Stimmbevölkerung soll die Realisation der Messe- und Eventhalle zeitnah umgesetzt werden, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch seitens Stadt Chur heisst. Ausgehend vom Bau der neuen Brambrüeschbahn muss die alte Stadthalle bis Anfang 2025 abgebrochen werden. Rück- und Neubau sollen so aufeinander abgestimmt werden, dass möglichst kein Betriebsunterbruch entstehe, so die Verantwortlichen. Der Neubau habe einen direkten Einfluss auf grössere Events wie Big Air oder Zirkusse. Die Stadt zeigt sich überzeugt, dass solche Anlässe auf dem Eventplatz der Oberen Au von der neuen Infrastruktur profitieren werden. Die Realisation der neuen Messe- und Eventhalle ist für den Zeitraum zwischen Mai 2024 und September 2025 geplant, wie es in der Mitteilung heisst. Im Hinblick auf das Big Air Chur und das Eidgenössische Schützenfest wird der Bezug bis Herbst 2025 angestrebt.