Grenzenloses Skivergnügen – mit kleinen Einschränkungen

Rot leuchtet es auf, als die Skifahrerin das Terminal passieren möchte. «Warten Sie einfach, die Freischaltung dauert eine Weile», ruft ein Bergbahnmitarbeiter der irritierten Frau zu. Soeben hat sie das Skiticket für die Silvretta Skiarena am Schalter der Bergbahnen Samnaun gekauft, hat ihr Zertifikat vorgewiesen und so den Freipass für das ganze grenzüberschreitende Skigebiet erhalten – und nun scheitert sie bereits an der ersten elektronischen Kontrollstelle?