Auch die Kantonalbank kann Steuerzahlende teuer zu stehen kommen

Was es für einen Kanton bedeutet, wenn eine Kantonalbank crasht, zeigte das Beispiel der Berner Kantonalbank (BEKB) in den 1990er-Jahren: Sie musste faule Hypothekarkredite im Umfang von 6,5 Milliarden Franken in eine Auffanggesellschaft ausgliedern. Deren Tätigkeit endete 2002 mit einem Gesamtverlust von 2,6 Milliarden Franken. Der Kanton Bern musste rund 1,5 Milliarden Franken über die Staatsgarantie decken. Als Folge dieses Debakels wurde die Staatsgarantie für die BEKB im Kanton Bern abgeschafft.