In Graubünden fehlen in drei Jahren bereits 2000 Wohnungen

Wohnraum ist derzeit äusserst knapp: Wer eine Wohnung sucht, hat es schwer. In Chur bleibt ein Wohnungsinserat im Durchschnitt gerade einmal zehn Tage aufgeschaltet, wie eine vor Kurzem publizierte Studie der Grossbank Credit Suisse zeigt. Unter den Schweizer Städten ist das der zweitniedrigste Wert. Nur Zug hat mit sechs Tagen einen noch tieferen Wert. Sogar in Zürich bleiben die Wohnungsinserate mit durchschnittlich 15 Tage länger veröffentlicht als in Chur.