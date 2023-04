Man hätte es kommen sehen können, sagt der Ex-Banker

Gut drei Wochen nach der Rettung der Credit Suisse durch den Bund am 19. März beraten ab heute Dienstag National- und Ständerat an einer ausserordentlichen Session über die Geschehnisse. Formell geht es dabei um die finanziellen Garantien in der Höhe von 109 Milliarden Franken, die der Bund bei der Übernahme der CS durch die UBS leistet.