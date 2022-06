GKB übernimmt Martin Ebners Lebenswerk

Martin Ebner zählt zu den schillerndsten Investoren auf dem Schweizer Finanzplatz. Berühmt gemacht hat ihn insbesondere auch die BZ Bank, die während Jahren Dreh- und Angelpunkt seiner Aktivitäten war (siehe Kasten). Nun kommt die BZ Bank in neue Hände: Ausgerechnet die Graubündner Kantonalbank (GKB) greift zu und hat eine 70-Prozent-Beteiligung von Ebner und seiner Frau Rosmarie an der BZ Bank geangelt. 30 Prozent bleiben beim Ehepaar Ebner. Dies gab die GKB am Montagmorgen bekannt. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.