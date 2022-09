GKB-Banker Schneider übernimmt Chefposten bei der BZ Bank

Es war ein Überraschungscoup: Im Juni verkündete die Graubündner Kantonalbank, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an der legendären BZ Bank von Martin Ebner übernommen hat. Mit der 70-Prozent-Beteiligung will die GKB ihr Anlagegeschäft weiter stärken, wie es damals hiess. Nun wechselt mit Adrian Schneider der bisherige Leiter des Investment Center bei der GKB an die Spitze der BZ Bank. Der 37-jährige Ökonom, der in Chur aufgewachsen ist, löst per Anfang November mit Stefan Holzer einen langjährigen Weggefährten Ebners ab. Das Finanzportal Inside Paradeplatz berichtete am Freitag zuerst über den Chefwechsel an der Spitze der BZ Bank. GKB-Mediensprecher Thomas Müller bestätigte die Berufung Schneiders auf Anfrage von «suedostchweiz.ch»: «Wir gratulieren Adrian Schneider herzlich zu diesem Karriereschritt, freuen uns mit ihm und wünschen ihm in der neuen Aufgabe viel Erfolg.» Die GKB dankt Schneider «für sein erfolgreiches Wirken» in den letzten Jahren. Seine Kompetenz und Erfahrung seien sehr geschätzt worden. Die GKB sucht nun eine Nachfolgelösung für die Leitung des Investment-Center-Teams. Dieses ist insbesondere für die Festlegung der GKB-Anlagestrategie verantwortlich.