Livio Götz: «Die Golfstaaten sind ein Markt mit einem enormen Potenzial»

Da kommt er an – mit zwei grossen Koffern im Schlepptau. «Die sind eigentlich halb leer», schmunzelt Livio Götz. «Ich komme gerade von einem Kongress.» Doch schon bald geht es für den 38-Jährigen wieder zurück nach Sydney. Dort arbeitet er als Marktleiter Australien und Neuseeland bei Schweiz Tourismus, der nationalen Marketing- und Verkaufsorganisation der Branche. Per 1. Juli zieht er weiter nach Dubai – Götz übernimmt die Marktleitung der Golfstaaten bei Schweiz Tourismus. In Chur zieht er nun die Koffer über den Bahnhofsplatz ins nahe gelegene Café.