Trotz Herausforderungen: Lenzerheide und Arosa Bergbahnen ziehen positive Zwischenbilanz

Gemäss einem ersten Fazit der Lenzerheide Bergbahnen AG startete das Geschäftsjahr mit einem starken Sommer 2022. Die Wintersaison brachte diverse Unsicherheiten wie Covid-19, die drohende Energiekrise, einen fallenden Euro-Kurs und den Fachkräftemangel. Als grösste Herausforderung entpuppte sich jedoch das Wetter. Seit Beginn der Aufzeichnungen lag noch nie so wenig Schnee wie in der Wintersaison 2022/2023. Deutlich anspruchsvoller als in anderen Jahren gestaltete sich entsprechend der Aufbau des Schneesportgebiets, heisst es in der Mitteilung. Getragen wurde das Skigebiet durch eine effiziente technische Beschneiung. Insgesamt besuchten mit 1,28 Millionen Menschen im Vergleich zum Rekordwinter des Vorjahres zwar rund zehn Prozent weniger Gäste das gemeinsame Skigebiet Arosa Lenzerheide, was aber trotzdem etwas mehr als im Fünf-Jahres-Vergleich ist.