Erfolgreiches Geschäftsjahr für die Rhätische Bahn

Ebenfalls informiert die RhB über Wechsel in den Verkaufsstellen an den Bahnhöfen Landquart, Chur und Schiers. Die Verkaufsstelle am Bahnhof Landquart wird heute von der SBB betrieben. Jene am Bahnhof Chur wird gemeinsam von SBB- und RhB-Mitarbeitenden bedient, in Schiers sind RhB-Verkaufsmitarbeitende vor Ort. Per 1. Dezember findet an diesen Bahnhöfen eine Rochade statt: Die Verkaufsstelle am Bahnhof Landquart wird künftig von RhB-Mitarbeitenden und jene in Chur von SBB-Mitarbeitenden bedient. Gleichzeitig übernimmt die Post als Stationshalterin von der RhB den Verkauf am Bahnhof Schiers.