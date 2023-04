Höhenflug für die Oberengadiner Bergbahnen

Am kommenden Dienstag findet in Celerina die ordentliche Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG statt. Der Geschäftsbericht 2021/22 ist seit Kurzem aufgeschaltet und weckt bei den Aktionären die Vorfreude auf gute Neuigkeiten. «Perfekte Bedingungen zum Saisonstart, die Rückkehr der Gäste aus Italien im grossen Stil, der besonnene Umgang der Schweizer Behörden mit der grassierenden Pandemie sowie eine Saison ohne wetterbedingten Betriebsunterbruch führen zu einer hohen Anzahl Ersteintritte im Winter», schreibt der Verwaltungsrat in der Einleitung zum Lagebericht.