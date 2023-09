Arosa knackt erneut die Marke von einer Million Übernachtungen

«Arosa Tourismus knackte trotz des durchwachsenen Winters erneut die 1-Million-Grenze bei den Logiernächten», heisst es in einer Medienmitteilung von Arosa Tourismus, die anlässlich der Generalversammlung vom Dienstag veröffentlicht wurde. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 konnte die Tourismusorganisation mehr Übernachtungsgäste, sprich 1’163’354 Gäste, verbuchen. «Arosa hat sich einmal mehr als Macher-Destination mit grosser Vielseitigkeit bewiesen», wird Arosa-Tourismus-Präsident Pascal Jenny in der Mitteilung zitiert. Arosa bleibe so auch nach der Coronapandemie eine der beliebtesten Destinationen für Schweizerinnen sowie Schweizer und Gäste aus dem nahen Ausland. Das zeige sich auch in den Zahlen der Arosa Bergbahnen AG, die das vergangene Geschäftsjahr mit dem zweitbesten Ergebnis der Unternehmensgeschichte abschlossen.