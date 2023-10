Davoser Tourismusorganisation einigt sich auf künftige Strategie

Wie will die Davos Destinations-Organisation (DDO) die Zukunft anpacken und dafür sorgen, dass der Tourismusort bei seiner Entwicklung nicht in Stillstand verfällt, sondern prosperiert? Eine Antwort darauf ist an der auf Mitte November angesetzten Generalversammlung zu erwarten. Dann erfolgt die schon länger erwartete Präsentation der überarbeiteten Destinationsstrategie. Der Verwaltungsrat habe sich auf ein Strategiepapier einigen können, das, «sollte es uns gelingen, dessen Ziele umzusetzen, spürbar zur Entwicklung unserer Destination beitragen wird».