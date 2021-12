Gemeinde Rheinwald sagt Ja zum Bergbahnenpaket

Die Tourismusabstimmungen an der Rheinwaldner Gemeindeversammlung vom Freitagabend sind so ausgegangen, wie es sich der Gemeindevorstand und der Verwaltungsrat der Bergbahnen Splügen-Tambo AG erhofft hatten: Die Stimmberechtigten der Talgemeinde haben sich damit einverstanden erklärt, bei der finanziellen Sanierung der Bahnen mitzuhelfen und auch ihr Projekt für mehr warme Betten in Splügen zu unterstützen, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht. Einerseits erteilt Rheinwald der noch zu gründenden Projektentwicklungsgesellschaft das Kaufrecht für drei nötige Parzellen, andererseits darf die Gemeinde im Rahmen einer Kapitalerhöhung der AG Forderungen im Umfang von 891’000 Franken in Aktien umwandeln und neue Aktien im Wert von 99’000 Franken zeichnen. Und sie investiert 750’000 Franken in die touristische Infrastruktur. Diese drei Punkte wurden an der Versammlung kumulativ mit 124:47 Stimmen angenommen.