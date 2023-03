Neue Pioniere für den Bündner Tourismus

Vor bald 55 Jahren waren in Savognin innovative Köpfe am Werk. Unter dem damaligen Bergbahndirektor Leo Jeker wurde im November 1978 die erste Gross-Schneeanlage Europas in Betrieb genommen. In der Schweiz sowie im übrigen Alpenraum produzierten zu dieser Zeit nur einige wenige, kleinere Anlagen technischen Schnee. Jeker liess sich von Skigebieten in den USA inspirieren: eine Vision, etwas Mut und viel Durchsetzungsvermögen – der Rest ist Geschichte. Heute ist technische Beschneiung mit Schneekanonen und Lanzen aus den grossen Bündner Skigebieten nicht mehr wegzudenken.