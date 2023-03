E-Autos helfen bei der Klimawende

Am Wochenende laden 15 Glarner Garagen zur Autoschau Garagissimo ein. Ihr Gewerbe ist im Umbruch, denn für den Klimaschutz hat etwa die Europäische Union einen Ausstiegsplan aus der Verbrennertechnologie angekündigt. Immer mehr Automarken und die meisten Garagissimo-Teilnehmer bieten heute Elektroautos an. Deren Anteil an den Autoverkäufen in der Schweiz hat 2022 bereits knapp 18 Prozent erreicht. Norwegen, ein Gebirgsland mit kalten Wintern und viel Wasserkraft-Strom, gibt den Takt vor und will ab 2025 keine Verbrennerautos mehr zulassen.