Christoph Zeller folgt als neuer UBS-Ostschweiz-Chef auf einen Bündner

CS: Andreas Reber übernimmt in St. Moritz



Andreas Reber übernimmt bei der Credit Suisse (CS) per sofort die Leitung des Standorts St. Moritz. Er folgt damit auf Stephan Uebersax. Dies gab die Schweizer Grossbank bekannt, die nach der Notübernahme von Mitte März bekanntlich in den kommenden Monaten in die UBS integriert wird. Reber bringe 30 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Funktionen und Regionen der UBS mit, heisst es in der Mitteilung. Er war bis im Frühjahr 2023 acht Jahre als Regionenleiter Wealth Management Bern tätig gewesen. Danach unterstützte er im Wealth Management die Integration der Credit Suisse in die UBS. Ausserdem hatte Reber früher als Regional Market Manager von Hongkong und Singapur aus verschiedene Märkte im asiatisch-pazifischen Raum betreut. Er wohnt mit seiner Familie in Graubünden. (sid)