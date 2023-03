Ein zartes Churer Pflänzchen und gestandene Bündner Prominenz

Urs Marti gab sich – ganz dem Wetter entsprechend – frühlingshaft. Gleich reihenweise Analogien zum Gärtnern zauberte Churs Stadtpräsident am Mittwoch zur Eröffnung der Frühlingsmesse Grimavera aus der rhetorischen Pflanzkiste. «Die Grimavera ist ein neues Pflänzchen», sagte Marti und verglich die neue Messe gleich mit der Vorgängerin Higa, die natürlich in all den Jahrzehnten ihrer Austragung zum «dicken Stamm» geworden sei. Nach dem Higa-Ende habe man sich bei der Stadt gesagt, «es wäre nicht so dumm, ein neues Pflänzchen zu pflanzen».