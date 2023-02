Braunwald schliesst Pisten – und senkt die Preise für die Tageskarten

In Elm sieht die Lage noch nicht so prekär aus. «Es herrschen zwar frühlingshafte Temperaturen, dennoch sind fast alle Pisten oben im Skigebiet offen», sagt Stefan Elmer, der Direktor der Sportbahnen Elm. So sind momentan 10 der 16 Pisten befahrbar. Auch die Schlittelpiste von der Bergstation Ämpächli ins Tal ist präpariert.