Forsch, aber notwendig

Gut möglich, dass die steigenden Zinsen Hausbesitzer, Mieterinnen und das Gewerbe in wirtschaftlich ohnehin herausfordernden Zeiten zusätzlich belasten. Gut möglich, dass die Nationalbank mit ihrem jüngsten Zinsschritt den Schweizer Franken auf dem Devisenmarkt gegenüber dem schwächelnden Euro weiter stärkt, was wiederum der Exportbranche und dem Tourismus zum Nachteil gereicht. Und sicher, dass die höheren Zinsen die konjunkturelle Entwicklung in der Schweiz bremsen werden.