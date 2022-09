Firmen der Region bereiten sich auf Strommangel im Winter vor

von Alexandra Greeff

Donath Anhorn, Eigentümer des Parkhotels Schwert in Weesen, steht sprichwörtlich unter Strom. «Ich bin seit einer Woche nur noch am Telefonieren, es ist der absolute Horror», sagt er. Und prompt klingelt just schon wieder das Telefon. Anhorn sucht verzweifel Rat bei Branchenorganisationen und Experten, was er gegen die hohen Stromkosten tun kann.