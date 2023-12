Neues Land und neuer Name für Läderach 

Läderach eröffnet seine erste Filiale in Frankreich. Das Geschäft an der Rue de Rivoli in der Nähe des weltberühmten Museums Louvre in Paris hat bereits Ende November seine Türen geöffnet. Am Donnerstag fand nun die offizielle Eröffnungsfeier in Anwesenheit des Schweizer Botschafters in Frankreich, Roberto Balzaretti, sowie Johannes und Elias Läderach, CEO und Chief Creative Officer des Unternehmens, statt.