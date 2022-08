FHGR und Universität Innsbruck machen gemeinsame Sache

Die Fachhochschule Graubünden (FHGR) und die Universität Innsbruck haben eine grosse Gemeinsamkeit. Beide Institutionen liegen in alpinen Regionen. Nun wollen die beiden Bildungsstätten gemeinsame Wege gehen. Die entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde, wie die FHGR mitteilte, am Donnerstag in Innsbruck unterschrieben. Sie umfasse Studium und Forschung und diene der Entwicklung des alpinen Raums sowie dem Austausch von Know-how.