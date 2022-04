Fehlende Arbeitskräfte und Bürokratie beschäftigen die Bündner Wirtschaft

Und das Problem dürfte noch weiter zunehmen: Gemäss Berechnungen des Bundesamtes für Statistik wird in Graubünden nur eine neue Arbeitnehmerin in den Arbeitsmarkt eintreten, aber deren drei in Pension gehen. «Gelernte Mitarbeitende und spezialisierte Fachkräfte fehlen am meisten», heisst es in der Mitteilung des Dachverbandes. Bei Führungspersonen und Hilfsarbeitern wird die Problematik als weniger gravierend eingeschätzt.