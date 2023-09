Wirtschaftsforum erachtet Green Deal als «volkswirtschaftlich sinnvoll»

Der Ukrainekrieg hat in Kombination mit dem Netto-Null-Ziel bis ins Jahr 2050 Auswirkungen auf die Energiepolitik in ganz Europa. Die Schweiz und Graubünden sind dabei keine Ausnahmen. Es werden zahlreiche Wind- und Solarenergieprojekte angestossen. Und Wasserkraftprojekte, die zuvor aufgrund fehlender Rentabilität in der Schublade verschwunden sind, werden wieder hervorgeholt. Einige Projekte haben auch bereits erste Hürden genommen.