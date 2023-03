Mitarbeitenden im Bündner Tourismus wird der Puls gefühlt

Das Problem ist hinlänglich bekannt: Aufgrund der demografischen Entwicklung spitzt sich der Arbeitskräftemangel in den kommenden Jahren zu. In der Schweiz, und aufgrund der Abwanderung ins Unterland besonders auch in Graubünden. Das Wirtschaftsforum Graubünden hat im vergangenen Herbst in einer Studie errechnet, dass der Bündner Wirtschaft bis ins Jahr 2040 insgesamt 32’000 Vollzeitstellen fehlen werden. Besonders betroffen ist der Tourismus, wo bereits jetzt vielerorts ein breiter Fachkräfte- und Personalmangel beklagt wird. Projekte und Massnahmen wie beispielsweise das vor Kurzem von den Branchenverbänden Bergbahnen Graubünden, Hotelleriesuisse Graubünden und Gastro Graubünden ins Leben gerufene «Next Generation Board» sollen helfen, diese Entwicklung abzufedern. Die drei Branchenverbände sind in der Tourismusallianz Graubünden zusammengeschlossen.