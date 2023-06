Gegen den Fachkräftemangel: Graubünden ermöglicht Teilzeitjobs für Studenten aus Asien 

Studieren – und daneben auf dem Arbeitsmarkt wichtige Praxiserfahrungen sammeln. Diese Möglichkeit steht in Graubünden neu auch Fachhochschul-Studierenden aus Drittstaaten offen, also aus Ländern ausserhalb des EU- und Efta-Raumes. Das ist eine Zäsur: Denn bisher war diesen Studentinnen und Studenten ein Nebenerwerb verwehrt worden. Andere (Hochschul-)Kantone sahen diese Möglichkeit in begrenztem Umfang dagegen schon länger vor.