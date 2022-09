Europa kauft den Gasmarkt leer – und Asien schaut in die Röhre

In Deutschland können die Gasspeicher schneller gefüllt werden als erwartet. Das ist erfreulich für Deutschland, für Europa – und für die Schweiz, die einen Grossteil ihres benötigten Gases aus Deutschland bezieht. Aber für manche andere Länder ist das ein Problem. Um die Speicher zu füllen, kaufen europäische Länder nämlich derzeit jede Ladung an Flüssiggas (LNG), die der Markt hergibt. Die Folge sind astronomische Preise: Am Tag vor Kriegsausbruch in der Ukraine kostete eine Megawattstunde Gas 90 Euro. Heute liegt der Preis bei über 270 Euro – rund dreimal so hoch.