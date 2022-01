Eternit bekennt sich zu Niederurnen und baut

Heute werden grossformatige Eternitplatten aus Fasern und Zement hergestellt und dann 400 Meter weit per Hubstapler zu einer Halle beim Bahnhof Nieder- und Oberurnen gefahren und dort weiter verarbeitet. Nun baut die Eternit Schweiz AG in Niederurnen eine neue Produktionshalle, um die langen Wege einzusparen, wie Geschäftsführer Marco Wenger am Montag an einem Lokaltermin sagte. Ausserdem werde im Südteil der 72 mal 115 Meter grossen und 11 Meter hohen Halle eine moderne neue Beschichtungsanlage gebaut.