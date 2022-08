Es knistert wieder in den Bündner Holzöfen

Viele Menschen befürchten, dass Gas und Öl künftig knapp werden könnten (Ausgabe vom Samstag). Doch irgendwie muss im Winter geheizt werden, wenn man nicht in der eiskalten Stube sitzen möchte. Die Lösung: Heizen mit Holz. Diesen Gedanken haben in letzter Zeit offenbar sehr viele Bündnerinnen und Bündner. Alle wollen sich mit Brennholz eindecken. Der Markt boom regelrecht. «Die Nachfrage nach Brennholz war noch nie so hoch wie jetzt», sagt Carlo Jäger, Mitglied der Geschäftsleitung bei Grischa Brennholz. Sie sei mindestens um 50 Prozent gestiegen im Vergleich zum Jahr 2021.