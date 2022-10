Es fehlen bald 32’000 Arbeitskräfte im Kanton

Unsere Gesellschaft wird immer älter – und immer weniger junge Menschen rücken nach. Das Wirtschaftsforum Graubünden hat im Rahmen einer Analyse untersucht, wie sich der Personal- und Fachkräftemangel im Kanton in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird. Diese Erkenntnisse wurden am Mittwoch den Medienvertretern vorgestellt. Das Resultat der Untersuchung ist erschreckend: 2040 fehlt in Graubünden jeder fünfte Arbeitnehmer.