Es braucht Geduld in Munt La Schera

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) hat in den vergangenen zwei Jahren 17 Millionen Franken investiert, um die Sicherheit des Strassentunnels Munt La Schera auch in den kommenden Jahren gewährleisten zu können. Dabei wurden insbesondere Arbeiten am Tunnelgewölbe zur Reduktion der Steinschlaggefahr und Eisbildung durchgeführt. Zusätzlich wurden diverse Sicherheitseinrichtungen, wie die Tunnelbeleuchtung, die Videoüberwachung und die Brandmeldeanlage, auf den modernsten Stand der Technik umgebaut. Während dieser Arbeiten wurde zusätzlicher Sanierungsbedarf sichtbar.